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Происшествия

Новости часа: Собянин сообщил об уничтоженном беспилотнике на подлете к Москве

Новости часа: Собянин сообщил об уничтоженном беспилотнике на подлете к Москве

Собянин рассказал о том, как изменилась транспортная инфраструктура в Чертанове

Собянин сообщил об уничтожении беспилотника в Подмосковье

"Мой район. Навигатор": москвичи выбирают имя для Северного дублера Кутузовского проспекта

Новости часа: в Москве восстановят девять объектов монументального искусства

Собянин открыл после масштабного обновления конноспортивный комплекс "Битца"

Собянин рассказал о планах реставрации девяти объектов культурного наследия столицы

Новости часа: Собянин открыл обновленный конноспортивный комплекс "Битца"

Собянин открыл обновленный конноспортивный комплекс "Битца"

Новости часа: Собянин открыл обновленный конноспортивный комплекс "Битца"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На подлете к Москве силами ПВО уничтожен беспилотник, сообщил Сергей Собянин. Согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Временно не ходят поезда между станциями метро "Петровско-Разумовская" и "Селигерская". Об этом сообщил Московский метрополитен.

Московский урбанфорум в Гостином Дворе стал площадкой масштабных кибертурниров. Об этом рассказали организаторы.

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