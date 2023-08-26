Новости часа: Собянин сообщил об уничтоженном беспилотнике на подлете к Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На подлете к Москве силами ПВО уничтожен беспилотник, сообщил Сергей Собянин. Согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Временно не ходят поезда между станциями метро "Петровско-Разумовская" и "Селигерская". Об этом сообщил Московский метрополитен.

Московский урбанфорум в Гостином Дворе стал площадкой масштабных кибертурниров. Об этом рассказали организаторы.