Собянин в преддверии 1 сентября осмотрел новую школу в районе Кунцево

1 сентября в Москве свои двери откроют 28 новых учебных заведений. Это 11 школ и 17 детских садов. Среди них – учебное здание для старшеклассников в Кунцеве. Его построили на территории школы № 64 на Партизанской улице.

Сергей Собянин осмотрел четырехэтажное здание, которое возвели по индивидуальному проекту. Сейчас в нем есть все необходимое для обучения. Это просторные помещения, спортивное и научное оборудование, а занятия по информатике и робототехнике будут проходить на специализированном IT-полигоне. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.