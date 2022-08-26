Собянин рассказал о развитии "Московской электронной школы"

Библиотека "Московской электронной школы" продолжает развиваться даже в дни каникул. За лето пользователи загрузили почти 30 тысяч образовательных материалов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр также рассказал, как планируется развивать сервис. Например, в МЭШ появится портфолио для учителей. Также хотят разработать новое приложение для доступа к электронному журналу и начать рекомендовать кружки по интересам для каждого конкретного ученика. Авторами контента МЭШ стали уже почти 35 тысяч учителей. Пользователи могут оформить подписку на тех, кто им нравится больше других.

Также из новинок – информация о здоровье ребенка, которая автоматически попадает в МЭШ из городских поликлиник. Туда загружаются справки о болезнях и медкарты для поступления в первый класс. В ближайшее время планируется перевести в электронный формат согласие родителя на участие ребенка в выездных мероприятиях. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.





