Собянин выступил за ужесточение наказания для "отмороженных" автомобилистов

Сергей Собянин выступил за ужесточение наказания для преднамеренно нарушающих тишину автомобилистов.

Мэр пообщался с жителями Восточного административного округа и ответил на их вопросы, один из которых касался ночного шума от автомобилистов и мотоциклистов.

Он сообщил, что соответствующий законопроект в ближайшее время внесут на рассмотрение в Мосгордуму.

Собянин подчеркнул, что действующие на сегодняшний день наказания не останавливают владельцев машин и мотоциклов, всю ночь разъезжающих под окнами жилых домов с громкой музыкой. По его мнению, необходимо увеличить размер штрафа за данное правонарушение.

Согласно санитарным нормам, допустимый уровень шума в столице составляет 55 децибел в светлое время суток. При этом шум во время разгона машин и мотоциклов доходит до 100 децибел. Это показатели, при которых можно на время или полностью лишиться слуха.

В других странах за громкие гонки предусмотрено наказание. Например, в штате Калифорния нарушителям грозит штраф до тысячи долларов и три месяца тюрьмы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.