Сергей Собянин предложил изменить наказание для преднамеренно нарушающих тишину автомобилистов. Об этом лидер московского списка партии Единая Россия заявил на встрече с жителями Восточного административного округа. Беседа состоялась в Общественном штабе партии.

Он сообщил, что соответствующий законопроект в ближайшее время внесут на рассмотрение в Мосгордуму.

Собянин подчеркнул, что действующие на сегодняшний день наказания не останавливают владельцев машин и мотоциклов, всю ночь разъезжающих под окнами жилых домов с громкой музыкой. По его мнению, необходимо увеличить размер штрафа за данное правонарушение.

"Необходимо, во-первых, установить минимальный штраф 5 тысяч рублей и привязать его к мощности машины, как это сделано с транспортным налогом", – заявил Собянин.

При этом мотоциклы и машины нарушителей нужно эвакуировать на штрафстоянку, добавил он. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.