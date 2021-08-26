Собянин рассказал о планах по усилении ответственности за нарушение тишины автомобилистами

В Мосгордуму внесут проект закона о преднамеренном нарушении тишины автомобилистами. Об этом написал на своем сайте Сергей Собянин.

По его мнению, нынешнее наказание несущественно. Поэтому минимальный штраф, который необходимо установить – 5 тысяч рублей, заявил мэр.

Он уточнил, что сумму привяжут к мощности машины, как это сделано с транспортным налогом, а машины и мотоциклы нарушителей следует эвакуировать на штрафстоянку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.