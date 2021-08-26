Собянин объявил о проведении городского фестиваля "Цветочный джем"

Фестиваль "Цветочный джем" в Москве стартует 1 сентября. Об этом заявил Сергей Собянин.

На разных городских площадках вырастут липовые аллеи и тропические леса, появятся клумбы с розами и аквариумы с подводными растениями. Можно будет не только оценить дизайнерские сады и сделать эффектные селфи, но и попробовать необычные блюда, приготовленные участниками гастрономической ярмарки "Лето в городе". Фестиваль будет проводиться с учетом антиковидных требований.

"Будем проводить "Цветочный джем" с 1 сентября. Это выставка дизайна, деревьев, кустарников, цветов. Чтобы хотя бы после ковидной истории немного город отошел", – сказал мэр.

Одной из фестивальных площадок станет новое пространство для отдыха в районе Вешняки. Площадка оформлена в футуристическом стиле, а рядом есть ландшафтный парк с детским городком. Сейчас там проходит ярмарка "Лето в городе", она завершится 29 августа и почти сразу же стартует "Цветочный джем", который продлится до октября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.