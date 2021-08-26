Собянин рассказал о планах развития одного из крупнейших ТПУ "Выхино"

Один из самых крупных и востребованных транспортных узлов столицы – ТПУ Выхино – ждет масштабная реконструкция. О планах развития рассказал Сергей Собянин.

"Выхинский ТПУ был одним из самых проблемных в Москве. За эти годы мы многое сделали, чтобы привести в порядок территорию. Следующий этап, который начинает работать, – приступаем к проектированию в этом году – это станция МЦД-3. Помимо этого, приступаем к реконструкции платформы станции метро "Выхино", которая тоже находится в не очень хорошем состоянии. Третий объект – коммерческий объект, который накроет конкорсом эти пути, сделает дополнительные переходы, удобные для жителей", – отметил мэр.

Собянин подчеркнул, что, таким образом, со следующего года здесь начинается стройка, которая создаст комфортный узел ТПУ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.