Собянин распространил меры поддержки в трудоустройстве на москвичей до 35 лет

Москвичам до 35 лет теперь доступны меры поддержки, которые раньше распространялись на тех, кому не исполнилось 30. Постановление подписал Сергей Собянин.

Теперь безработные москвичи до 35 лет смогут временно трудоустроиться как выпускники вузов и техникумов. Кроме того, они смогут участвовать в специальных программах молодежной практики. Такие программы предназначены для тех, кто после окончания обучения не смог найти работу в течение года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.