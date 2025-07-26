Собянин распорядился увеличить количество награжденных знаком отличия "Волонтер Москвы"

Количество награжденных знаком отличия "Волонтер Москвы" увеличат до 100 человек в год. О тех, кто получил награду за три года ее существования, в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Знака отличия удостоились 90 человек. Среди них – школьники и волонтеры старшего возраста с большим опытом. Каждый год на награду подают заявки около тысячи претендентов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.