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26 июля, 14:15

Мэр Москвы

Собянин распорядился увеличить количество награжденных знаком отличия "Волонтер Москвы"

Собянин распорядился увеличить количество награжденных знаком отличия "Волонтер Москвы"

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Количество награжденных знаком отличия "Волонтер Москвы" увеличат до 100 человек в год. О тех, кто получил награду за три года ее существования, в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Знака отличия удостоились 90 человек. Среди них – школьники и волонтеры старшего возраста с большим опытом. Каждый год на награду подают заявки около тысячи претендентов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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