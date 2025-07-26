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26 июля, 12:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин поздравил работников торговли с профессиональным праздником

Сергей Собянин поздравил работников торговли с профессиональным праздником

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Сергей Собянин поздравил работников торговли с профессиональным праздником в своем телеграм-канале. Он отметил, что в настоящее время в Москве в шаговой доступности можно купить все, что нужно. Столичные магазины и заведения общественного питания соответствует самым высоким стандартам качества обслуживания.

По словам главы города, это возможно благодаря всем, кто трудится в сфере торговли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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