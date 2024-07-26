Новости часа: реабилитация "Коломенского" полностью завершится к 2026 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Обновление "Коломенского" полностью завершится до 2026 года. Об этом заявил Сергей Собянин.

Автопром столицы представят на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030", рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В августе график поездов Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги изменится, сообщили в МЖД.