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Новости

Новости

26 июля, 14:45

Новости

Новости часа: с 2011 года в Москве построено и реконструировано 12 метродепо

Новости часа: с 2011 года в Москве построено и реконструировано 12 метродепо

От 5,2 млн рублей смогут получить контрактники из Москвы в первый год службы

Новости часа: до 2025 года планируется завершить строительство двух метродепо

Новости часа: с 2011 года в Москве построено и реконструировано 12 метродепо

Собянин: с 2011 года в Москве построено и реконструировано 12 метродепо

Новости часа: с 2011 года в Москве построено и реконструировано 12 метродепо

Собянин: первый в России кластер видеоигр и анимации откроется в 2025 году

Собянин: главный дом усадьбы Соллогуба на Поварской будет отреставрирован

Новости часа: жители 13 старых домов в Бабушкинском районе переехали в новые квартиры

Новости часа: Собянин объявил об открытии общественного центра "Орион" после обновления

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С 2011 года в Москве построено и реконструировано 12 метродепо. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Два летних кинотеатра под открытым небом появятся на территории бывшей промзоны Южный порт, сообщили в Москомархитектуре.

"Мосфильм" отреставрировал советский фильм режиссера Юлия Райзмана "Время желаний", заявили в пресс-службе концерна.

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