Новости часа: с 2011 года в Москве построено и реконструировано 12 метродепо

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С 2011 года в Москве построено и реконструировано 12 метродепо. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Два летних кинотеатра под открытым небом появятся на территории бывшей промзоны Южный порт, сообщили в Москомархитектуре.

"Мосфильм" отреставрировал советский фильм режиссера Юлия Райзмана "Время желаний", заявили в пресс-службе концерна.