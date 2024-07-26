От 5,2 млн рублей смогут получить контрактники из Москвы в первый год службы

Военнослужащие по контракту в Москве получат от 5 миллионов 200 тысяч рублей в первый год службы. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин. В эту сумму входит единовременная выплата правительства Москвы в размере 1 миллион 900 тысяч, денежное довольствие военнослужащего в зоне СВО – минимум 210 тысяч в месяц в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет.

Кроме того, правительство Москвы будет дополнительно платить по 50 тысяч рублей в месяц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.