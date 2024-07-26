Новости часа: до 2025 года планируется завершить строительство двух метродепо

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. До конца 2025 года в Москве планируют завершить строительство метродепо "Южное" и "Столбово". Об этом рассказал Сергей Собянин.

600 умных перекрестков работают в Москве. Ими управляет искусственный интеллект, отметил ЦОДД.

Гала-спектакли под открытым небом пройдут для гостей фестиваля "Усадьбы Москвы". Об этом сообщил столичный комитет по туризму.