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Новости

Новости

26 июля, 13:45

Новости

Новости часа: до 2025 года планируется завершить строительство двух метродепо

Новости часа: до 2025 года планируется завершить строительство двух метродепо

Новости часа: с 2011 года в Москве построено и реконструировано 12 метродепо

Собянин: с 2011 года в Москве построено и реконструировано 12 метродепо

Новости часа: с 2011 года в Москве построено и реконструировано 12 метродепо

Собянин: первый в России кластер видеоигр и анимации откроется в 2025 году

Собянин: главный дом усадьбы Соллогуба на Поварской будет отреставрирован

Новости часа: жители 13 старых домов в Бабушкинском районе переехали в новые квартиры

Новости часа: Собянин объявил об открытии общественного центра "Орион" после обновления

Собянин: в Бабушкинском районе завершен первый этап программы реновации

Собянин объявил об открытии общественного центра "Орион" после обновления

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. До конца 2025 года в Москве планируют завершить строительство метродепо "Южное" и "Столбово". Об этом рассказал Сергей Собянин.

600 умных перекрестков работают в Москве. Ими управляет искусственный интеллект, отметил ЦОДД.

Гала-спектакли под открытым небом пройдут для гостей фестиваля "Усадьбы Москвы". Об этом сообщил столичный комитет по туризму.

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