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Новости

Новости

26 июля, 11:30

Новости

Новости часа: с 2011 года в Москве построено и реконструировано 12 метродепо

Новости часа: с 2011 года в Москве построено и реконструировано 12 метродепо

Собянин: первый в России кластер видеоигр и анимации откроется в 2025 году

Собянин: главный дом усадьбы Соллогуба на Поварской будет отреставрирован

Новости часа: жители 13 старых домов в Бабушкинском районе переехали в новые квартиры

Новости часа: Собянин объявил об открытии общественного центра "Орион" после обновления

Собянин: в Бабушкинском районе завершен первый этап программы реновации

Собянин объявил об открытии общественного центра "Орион" после обновления

Собянин: в Бабушкинском районе завершен первый этап программы реновации

Новости часа: Собянин назвал проекты, которые помог реализовать московский венчурный фонд

Поступившие на службу в Москве контрактники получат выплату 1,9 млн рублей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 12 метродепо было построено и реконструировано с 2011 года в Москве. На данный момент в городе за бесперебойную работу подземки отвечают 22 депо. Об этом заявил Сергей Собянин.

86% московских девятиклассников успешно сдали ОГЭ благодаря индивидуальной подготовке, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Шахматный турнир пройдет в "Лужниках" в рамках фестиваля "Лето в Москве" 27 июля, заявили в комитете по туризму.

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