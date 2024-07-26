Новости часа: с 2011 года в Москве построено и реконструировано 12 метродепо

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 12 метродепо было построено и реконструировано с 2011 года в Москве. На данный момент в городе за бесперебойную работу подземки отвечают 22 депо. Об этом заявил Сергей Собянин.

86% московских девятиклассников успешно сдали ОГЭ благодаря индивидуальной подготовке, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Шахматный турнир пройдет в "Лужниках" в рамках фестиваля "Лето в Москве" 27 июля, заявили в комитете по туризму.