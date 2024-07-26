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26 июля, 10:45

Новости

Собянин: первый в России кластер видеоигр и анимации откроется в 2025 году

Собянин: первый в России кластер видеоигр и анимации откроется в 2025 году

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Первый в России инновационный кластер видеоигр и анимации откроют в "Сколкове" в 2025 году. Об этом написал в своем личном блоге Сергей Собянин.

Под кластер отведут пять этажей здания бизнес-центра "Стратос" на улице Николы Теслы. Присоединиться к кластеру уже планируют более 40 компаний. Им обеспечат все условия для создания продукции любого вида и сложности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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