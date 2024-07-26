Собянин: главный дом усадьбы Соллогуба на Поварской будет отреставрирован

В Пресненском районе Москвы отреставрируют главный дом усадьбы Соллогуба. Как написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, осенью 2024 года специалисты приступят к комплексным научным исследованиям.

У здания деформированы фундамент, цоколь, фасады, необходимо отремонтировать крышу. Считается, что эта усадьба – единственное строение на Поварской улице, которое сохранилось после пожара 1812 года.

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