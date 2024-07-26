Новости часа: жители 13 старых домов в Бабушкинском районе переехали в новые квартиры

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Жители 13 старых домов в Бабушкинском районе переехали в новые квартиры. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Владимир Путин поручил разработать план строительства в Москве выставочного комплекса "Россия". Об этом говорится на сайте Кремля.

В Москве резко похолодает с понедельника, 29 июля. Температура понизится на 6–7 градусов, предупредил Гидрометцентр.