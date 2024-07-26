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Новости

Новости

26 июля, 00:00

Новости

Новости часа: жители 13 старых домов в Бабушкинском районе переехали в новые квартиры

Новости часа: жители 13 старых домов в Бабушкинском районе переехали в новые квартиры

Новости часа: Собянин объявил об открытии общественного центра "Орион" после обновления

Собянин: в Бабушкинском районе завершен первый этап программы реновации

Собянин объявил об открытии общественного центра "Орион" после обновления

Собянин: в Бабушкинском районе завершен первый этап программы реновации

Новости часа: Собянин назвал проекты, которые помог реализовать московский венчурный фонд

Поступившие на службу в Москве контрактники получат выплату 1,9 млн рублей

Новости часа: Собянин рассказал, как город помогает превращать идеи в работающий бизнес

От 5,2 млн рублей смогут получить контрактники из Москвы в первый год службы

"Мой район. Новости": площадь Европы у Киевского вокзала переименовали в площадь Евразии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Жители 13 старых домов в Бабушкинском районе переехали в новые квартиры. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Владимир Путин поручил разработать план строительства в Москве выставочного комплекса "Россия". Об этом говорится на сайте Кремля.

В Москве резко похолодает с понедельника, 29 июля. Температура понизится на 6–7 градусов, предупредил Гидрометцентр.

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