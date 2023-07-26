Собянин: московские производители продуктов питания заключили новые экспортные контракты

Московские производители продуктов питания расширяют географию экспорта. Заключены новые контракты с партнерами из Арабских Эмират, Турции, Китая и стран СНГ. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

По словам мэра, в Москве в данный момент около пяти тысяч пищевых компаний. Чтобы выйти на внешние рынки, многие из них обращаются за помощью в Московский экспортный центр. При его поддержке проводятся выставки, встречи, выезды на международные мероприятия, а также работает Московская школа экспорта.

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