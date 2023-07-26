Собянин: столица получила более 3 млн медизделий по офсетному контракту

Более трех миллионов медизделий для стомированных пациентов получила столица по офсетному контракту. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Поставки идут от резидента "Технополиса "Москва". Договор с ним был заключен в 2019 году. Инвестор обязался локализовать производство в столице, а власти обеспечить закупками. За 8 лет они планируют поставить продукцию на сумму 8,6 миллиарда рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.