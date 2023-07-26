Собянин рассказал о новых столичных парках у Москвы-реки

Вдоль берегов Москвы-реки появились современные прогулочные пространства. О благоустройстве южных районов столицы рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

Специалисты выполнили большую работу, чтобы обустроить запущенные берега. Пришлось реконструировать очистные сооружения в Курьянове, избавиться от незаконных свалок. Теперь, по словам Собянина, отдых у воды стал одним из самых популярных развлечений для жителей Марьина, Капотни, Братеева, Зябликова и Орехова-Борисова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.