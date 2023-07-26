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Собянин рассказал о новых столичных парках у Москвы-реки

Собянин рассказал о новых столичных парках у Москвы-реки

Собянин: по программе реновации скоро переедут еще более 12 тыс москвичей

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 июля

Собянин сообщил о планах реставрации церкви самой древней женской обители Москвы

Новости часа: в Москве утвердили тарифы для проезда по МЦД-3

Собянин утвердил тарифы для проезда по МЦД-3

Новости часа: на саммите Россия – Африка подпишут совместный план действий до 2026 года

Новости часа: число погибших от отравления суррогатным сидром выросло до 46 человек

Собянин рассказал о строительстве новых объектов культуры в ТиНАО

Собянин рассказал о планах дальнейшей цифровизации столичных стационаров

Вдоль берегов Москвы-реки появились современные прогулочные пространства. О благоустройстве южных районов столицы рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

Специалисты выполнили большую работу, чтобы обустроить запущенные берега. Пришлось реконструировать очистные сооружения в Курьянове, избавиться от незаконных свалок. Теперь, по словам Собянина, отдых у воды стал одним из самых популярных развлечений для жителей Марьина, Капотни, Братеева, Зябликова и Орехова-Борисова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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