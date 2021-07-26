Собянин рассказал о программе благоустройства трех районов ЮВАО

На юго-востоке Москвы будут благоустроены скверы и пешеходные зоны. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин.

Так, в районе Выхино-Жулебина обновят сквер имени Хлобыстова. Там приведут в порядок дорожки и детские площадки, создадут зоны для любителей настольного тенниса и воркаута. В планах также высадить новые деревья и разбить цветники. Кроме того, в 4-м Люберецком проезде появится новый мини-парк.

Несколько проектов реализуют и в Люблине. Например, в сквере имени Судакова обновят детские горки. Еще там построят сцену с амфитеатром для уличных концертов и спортивную площадку с уличными тренажерами. В сквере имени Чехова поставят беседки для чтения, а на аллее молодоженов появится фотозона с мостом и качелями.

В Марьине тоже многое обновят: тротуары, газоны, освещение, игровые и спортивные комплексы. Кроме того, приведут в порядок сквер, прилегающий к памятнику Солдату Отечества. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.