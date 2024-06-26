Новости часа: студенты столичных колледжей завоевали пять медалей по профмастерству

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Студенты московских колледжей завоевали пять медалей на соревнованиях по профмастерству в Китае. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На востоке Москвы запущено голосование за новые медленные зоны для электросамокатов, сообщили в Дептрансе.

Девять поездов "Иволга 4.0" прибыли в столицу и скоро выйдут на маршруты Московских центральных диаметров, также информирует столичный Дептранс.