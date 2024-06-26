Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

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Новости

Новости

26 июня, 23:55

Новости

Новости часа: студенты столичных колледжей завоевали пять медалей по профмастерству

Новости часа: студенты столичных колледжей завоевали пять медалей по профмастерству

Студенты колледжей Москвы завоевали 5 медалей на международных соревнованиях в Китае

Новости часа: 29 и 30 июня в Москве пройдет масштабное празднование Дня молодежи

Собянин: началось строительство здания картинной галереи Василия Нестеренко

Новости часа: началось строительство здания картинной галереи Василия Нестеренко

Новости часа: программа комплексной профориентации школьников будет масштабирована

Собянин рассказал о прорывных разработках, созданных в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Новости часа: Собянин рассказал о разработках, созданных в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Собянин: многие разработки резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва" не имеют аналогов

Новости часа: центр "Профессии будущего" в Печатниках станет крупнейшим в стране

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Студенты московских колледжей завоевали пять медалей на соревнованиях по профмастерству в Китае. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На востоке Москвы запущено голосование за новые медленные зоны для электросамокатов, сообщили в Дептрансе.

Девять поездов "Иволга 4.0" прибыли в столицу и скоро выйдут на маршруты Московских центральных диаметров, также информирует столичный Дептранс.

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