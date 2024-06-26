Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

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26 июня, 18:00

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Новости часа: программа комплексной профориентации школьников будет масштабирована

Новости часа: программа комплексной профориентации школьников будет масштабирована

Собянин рассказал о прорывных разработках, созданных в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Новости часа: Собянин рассказал о разработках, созданных в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Собянин: многие разработки резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва" не имеют аналогов

Новости часа: центр "Профессии будущего" в Печатниках станет крупнейшим в стране

Новости часа: в Москве началось строительство новой картинной галереи

Собянин рассказал, как будет выглядеть здание галереи Василия Нестеренко

Собянин: 29 и 30 июня в Москве пройдет масштабное празднование Дня молодежи

Собянин: центр "Профессии будущего" в Печатниках станет крупнейшим в РФ

Новости часа: в "Активном гражданине" выберут лучший строительный проект года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва планирует расширить масштаб экосистемы для поиска работы и профориентации. Об этом сообщил Сергей Собянин

Световое шоу, киберплощадки и танцы подготовят для выпускников в Парке Горького, рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Экстренное предупреждение из-за дождя и усиления ветра действует в Москве, сообщили в ГУ МЧС по городу.

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