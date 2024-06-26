26 июня, 18:00Новости
Новости часа: программа комплексной профориентации школьников будет масштабирована
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва планирует расширить масштаб экосистемы для поиска работы и профориентации. Об этом сообщил Сергей Собянин
Световое шоу, киберплощадки и танцы подготовят для выпускников в Парке Горького, рассказала заммэра Анастасия Ракова.
Экстренное предупреждение из-за дождя и усиления ветра действует в Москве, сообщили в ГУ МЧС по городу.