Новости часа: программа комплексной профориентации школьников будет масштабирована

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва планирует расширить масштаб экосистемы для поиска работы и профориентации. Об этом сообщил Сергей Собянин

Световое шоу, киберплощадки и танцы подготовят для выпускников в Парке Горького, рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Экстренное предупреждение из-за дождя и усиления ветра действует в Москве, сообщили в ГУ МЧС по городу.

