Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

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Новости

Новости

26 июня, 14:45

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о разработках, созданных в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Новости часа: Собянин рассказал о разработках, созданных в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Собянин: многие разработки резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва" не имеют аналогов

Новости часа: центр "Профессии будущего" в Печатниках станет крупнейшим в стране

Новости часа: в Москве началось строительство новой картинной галереи

Собянин рассказал, как будет выглядеть здание галереи Василия Нестеренко

Собянин: 29 и 30 июня в Москве пройдет масштабное празднование Дня молодежи

Собянин: центр "Профессии будущего" в Печатниках станет крупнейшим в РФ

Новости часа: в "Активном гражданине" выберут лучший строительный проект года

Новости часа: уже 17 московских стационаров работают в полностью цифровой среде

Новости часа: еще две больницы Москвы перешли на работу по принципу цифровой клиники

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В "Технополисе "Москва" создают прорывные разработки, у многих из них нет аналогов в мире. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Выпускной в Парке Горького отпразднуют 40 тысяч московских школьников, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Квартиры по реновации с начала 2024 года получили более 17 тысяч москвичей. Об этом рассказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

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