Новости часа: Собянин рассказал о разработках, созданных в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В "Технополисе "Москва" создают прорывные разработки, у многих из них нет аналогов в мире. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Выпускной в Парке Горького отпразднуют 40 тысяч московских школьников, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Квартиры по реновации с начала 2024 года получили более 17 тысяч москвичей. Об этом рассказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

