Собянин рассказал о развитии районов на юго-востоке столицы

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Юго-восток столицы стремительно меняется. Так, за последнее время заметно преобразились три района в излучине Москвы-реки – это Печатники, Текстильщики и Южнопортовый. Там продолжается реализация программы "Мой район".

Например, в Печатниках реализовали реконструкцию Курьяновских очистных сооружений. Задача заключалась в уничтожении неприятных запахов, которые мешали жителям. Для этого специалисты использовали перекрытие и оснащение высокомощными газоочистными установками основных источников выбросов сероводорода.

Что еще было сделано, а что еще предстоит? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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