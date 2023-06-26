Собянин: инвестиции в основной капитал Москвы выросли в 6,9 раза с 2011 года

Инвестиции в основной капитал Москвы выросли почти в семь раз с 2011 года. Их общая сумма за 11 лет превысила 30 триллионов рублей. Об этом в свое телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Благодаря росту вложений расширяется деятельность компаний и предприятий, появляются новые, в том числе высокотехнологичные, рабочие места, повышается уровень зарплат и доходов населения, отметил мэр. В 2022 году инвесторы вложили в экономику города почти шесть триллионов рублей. Основными направлениями стали транспорт, строительство, обрабатывающие производства, научная и IT-сферы.

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