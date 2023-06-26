Собянин: в Москве отменили все ограничения, связанные с режимом КТО

В Москве отменены все ограничения, связанные с режимом контртеррористической операции. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Режим КТО ввели в столице в субботу, 26 июня. В городе отменили массовые мероприятия, выпускные в школах перенесли на неделю, а понедельник объявили нерабочим днем. Можно ли 26 июня попасть в медицинские организации, социальные учреждения, что происходит на дорогах? Что и в каком режиме работает?

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