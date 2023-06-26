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Собянин: в Москве отменили все ограничения, связанные с режимом КТО

Собянин: в Москве отменили все ограничения, связанные с режимом КТО

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Собянин: в Москве отменили все ограничения, связанные с режимом КТО

Собянин: в столице отменили все ограничения, связанные с режимом КТО

В Москве отменены все ограничения, связанные с режимом контртеррористической операции. Об этом сообщил Сергей Собяни в своем телеграм-канале.

Режим КТО ввели в столице в субботу, 24 июня. В городе отменили массовые мероприятия, выпускные в школах перенесли на неделю, а понедельник, 26 июня, объявили нерабочим днем.

Можно ли в этот день попасть в медицинские организации, социальные учреждения? Что и в каком режиме работает? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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