Собянин рассказал о развитии отечественных технологий в телекоме, IT и медицине

Более 5,5 тысячи квадратных метров новых производственных и лабораторных помещений создали в Москве на деньги от грантов. Всего одобрили выплаты на сумму более 800 миллионов рублей для импортозамещающих компаний. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Он отметил, что город помогает развивать отечественные технологии в сфере телекоммуникаций, IT и медицины. Получатели грантов активно запускают в Москве новые производства или расширяют уже работающие. Так, предприятие по производству медтехники с помощью выплат смогло расширить производственные площади и увеличить штат.

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