12:30Город
Собянин рассказал о развитии районов на юго-востоке Москвы
Юго-восток столицы активно преображают. Три района в излучине Москвы-реки – Печатники, Текстильщики и Южнопортовый – серьезно изменились за последнее время. Там реализуют программу "Мой район".
Например, в Печатниках реализовали реконструкцию Курьяновских очистных сооружений. Задача заключалась в уничтожении неприятных запахов, которые мешали жителям. Для этого специалисты использовали перекрытие и оснащение высокомощными газоочистными установками основных источников выбросов сероводорода.
Что еще было сделано, а что еще предстоит? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.