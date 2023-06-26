Собянин рассказал о развитии районов Лефортово и Нижегородского

После благоустройства по программе "Мой район" изменения почувствовали 155 тысяч человек – это жители Лефортова и Нижегородского. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин.

Один из главных вопросов – транспорт. Раньше москвичи говорили о недостаточной связи между районами, а также необходимости маршрутов в другие округа. В итоге запустили движение по МЦК, наземное метро. Еще в этом году должны открыть МЦД-3, а также строят новые магистрали и путепроводы.

Что касается социальной инфраструктуры, в двух районах построили шесть образовательный учреждений. Также идет ремонт поликлиник, а библиотеки становятся пространством для творческих встреч.

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