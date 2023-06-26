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Завершить работы на южном участке МСД планируют в этом году

Завершить работы на южном участке МСД планируют в этом году

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Завершить работы на южном участке Московского скоростного диаметра планируют уже в этом году. По словам Сергея Собянина, на сегодняшний день это один из самых сложных в мире дорожно-строительных проектов в городской черте. Недавно открыли движение еще по двум участкам – от Шоссейного проезда до станции МЦД-2 Курьяново.

Как теперь организовано движение? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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