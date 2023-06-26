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Собянин: в Москве отменили все ограничения, связанные с режимом КТО

Собянин: в Москве отменили все ограничения, связанные с режимом КТО

Собянин: в столице отменили все ограничения, связанные с режимом КТО

Собянин заявил, что 1,5 тысячи человек проходят обучение для работы на МЦД-3 и МЦД-4

Собянин рассказал, что 1,5 тысячи человек обучат к запуску МЦД-3 и МЦД-4 в Москве

Собянин рассказал о развитии районов на юго-востоке Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 июня

Собянин сообщил, что Москве объявлен нерабочий день 26 июня

Собянин попросил москвичей максимально воздерживаться от поездок по городу

Собянин: в связи со сложной ситуацией 26 июня в Москве объявлен нерабочий день

Собянин прокомментировал информацию о перекрытиях движения на въездах и выездах из Москвы

В Москве отменены все ограничения, связанные с режимом контртеррористической операции. Об этом сообщил Сергей Собяни в своем телеграм-канале.

Режим КТО ввели в столице в субботу, 24 июня. В городе отменили массовые мероприятия, выпускные в школах перенесли на неделю, а понедельник, 26 июня, объявили нерабочим днем.

Можно ли в этот день попасть в медицинские организации, социальные учреждения? Что и в каком режиме работает? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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