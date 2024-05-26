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26 мая, 16:15

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Собянин: площадь проектов КРТ в Москве превысила 3,1 тыс га

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В Москве продолжают превращать бывшие промзоны в уютные кварталы. Площадь проектов превысила 3,1 тысячи гектаров. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По программе комплексного развития территорий город с инвесторами строит кварталы с жилыми домами, социальной, общественно-деловой инфраструктурой, современными производствами и озеленением.

С начала 2024 года количество проектов увеличилось до 236. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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