Собянин: площадь проектов КРТ в Москве превысила 3,1 тыс га

В Москве продолжают превращать бывшие промзоны в уютные кварталы. Площадь проектов превысила 3,1 тысячи гектаров. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По программе комплексного развития территорий город с инвесторами строит кварталы с жилыми домами, социальной, общественно-деловой инфраструктурой, современными производствами и озеленением.

С начала 2024 года количество проектов увеличилось до 236. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.