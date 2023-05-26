Собянин: на "Рыбную неделю в Москве" доставили более 250 тонн рыбы и морепродуктов

Гастрономический фестиваль "Рыбная неделя в Москве" открылся на 26 городских площадках. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

На "Рыбную неделю в Москве" доставили более 250 тонн рыбы и морепродуктов. В центре столицы можно поесть камчатских крабов, черноморских мидий и байкальского омуля. В рамках фестиваля также работают рыбные рынки, где можно купить деликатесы домой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.