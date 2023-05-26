Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

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Собянин: в ТиНАО с момента присоединения к Москве возвели 126 школ и детсадов

Собянин: в ТиНАО с момента присоединения к Москве возвели 126 школ и детсадов

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Москва продолжает развивать ТиНАО. С начала 2023 года в округе возвели 850 тысяч квадратных метров нового жилья. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что с 2012 года в ТиНАО построили 126 школ и детских садов. Еще 25 зданий будут закончены до конца текущего года.

Отмечается, что около 10 километров дорог построят и реконструируют до конца 2025 года в Троицке. Там обновят семь городских улиц и обустроят выезды на Калужское шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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