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Общество

Новости часа: Собянин заявил, что в Коммунарке появится технопарк и ТРЦ

Новости часа: Собянин заявил, что в Коммунарке появится технопарк и ТРЦ

Собянин: в Коммунарке появится технопарк и торгово-развлекательный центр

Собянин поздравил московских бизнесменов с Днем российского предпринимательства

Резиденты "Технополиса "Москва" создали около 2 тыс рабочих мест в 2022 году – Собянин

Более 20 тыс жителей столицы посетили павильоны "Здоровая Москва"

Собянин: пассажиры совершили более 900 млн поездок по МЦК с момента его открытия

Собянин: пассажиры совершили более 900 млн поездок по МЦК с момента его открытия

Собянин поздравил столичных предпринимателей с наступающим профессиональным праздником

Собянин утвердил проект комплексного развития участка в Южнопортовом районе

Собянин: строительство первого участка Троицкой линии метро завершится в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Коммунарке реорганизуют участок, который в настоящее время используют неэффективно. Там построят технопарк и ТРЦ, заявил Сергей Собянин.

Все ограничительные меры, которые действовали в Крыму из-за коронавируса, отменили. Об этом рассказал глава региона Сергей Аксенов.

Ученые обнаружили следы высокопатогенного гриппа птиц в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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