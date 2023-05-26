Новости часа: Собянин заявил, что в Коммунарке появится технопарк и ТРЦ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Коммунарке реорганизуют участок, который в настоящее время используют неэффективно. Там построят технопарк и ТРЦ, заявил Сергей Собянин.

Все ограничительные меры, которые действовали в Крыму из-за коронавируса, отменили. Об этом рассказал глава региона Сергей Аксенов.

Ученые обнаружили следы высокопатогенного гриппа птиц в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.