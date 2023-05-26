Собянин: в Коммунарке появится технопарк и торгово-развлекательный центр

Технопарк и торгово-развлекательной центр построят в Коммунарке на участке, который в данный момент используется неэффективно. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Реорганизовать хотят пространство между улицами Александры Монаховой и Эдварда Грига. Речь идет о территории в 3,5 гектара. Работы проведут по программе комплексного развития пространств на месте бывших промзон.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.