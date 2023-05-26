Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:15

Город

Собянин: в Коммунарке появится технопарк и торгово-развлекательный центр

Собянин: в Коммунарке появится технопарк и торгово-развлекательный центр

Собянин поздравил московских бизнесменов с Днем российского предпринимательства

Резиденты "Технополиса "Москва" создали около 2 тыс рабочих мест в 2022 году – Собянин

Более 20 тыс жителей столицы посетили павильоны "Здоровая Москва"

Собянин: пассажиры совершили более 900 млн поездок по МЦК с момента его открытия

Собянин: пассажиры совершили более 900 млн поездок по МЦК с момента его открытия

Собянин поздравил столичных предпринимателей с наступающим профессиональным праздником

Собянин утвердил проект комплексного развития участка в Южнопортовом районе

Собянин: строительство первого участка Троицкой линии метро завершится в 2024 году

Новости часа: Патрушев заявил о дефиците продуктов в отдельных регионах мира

Технопарк и торгово-развлекательной центр построят в Коммунарке на участке, который в данный момент используется неэффективно. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Реорганизовать хотят пространство между улицами Александры Монаховой и Эдварда Грига. Речь идет о территории в 3,5 гектара. Работы проведут по программе комплексного развития пространств на месте бывших промзон.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика