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Собянин поздравил московских бизнесменов с Днем российского предпринимательства

Собянин поздравил московских бизнесменов с Днем российского предпринимательства

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Сергей Собянин поздравил московских бизнесменов с Днем российского предпринимательства. Соответствующий пост он опубликовал в своем блоге.

Мэр подчеркнул, что именно предпринимательство является главным двигателем развития города. Особую роль в этом играет малый и средний бизнес.На данный момент в Москве работают около 900 таких предприятий, на них трудятся более трех миллионов человек. Они обеспечивают около четверти поступлений в городской бюджет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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