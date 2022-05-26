Собянин: первый новорожденный родился в новом перинатальном центре больницы им Ворохобова

Первый новорожденный появился на свет в родильном отделении нового перинатального центра больницы имени Ворохобова. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что строительство корпуса завершилось в марте 2020 года. Однако из-за пандемии здание на время отдали под лечение пациентов с коронавирусом. После улучшения ситуации с COVID-19 и тщательной дезинфекции центр приступил к основной работе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.