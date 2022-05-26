Столичные власти поддержат возобновление работы ресторанов McDonald's под новым брендом

Рестораны McDonald's вновь откроются в Москве, но под другим брендом. Такую уверенность выразил Сергей Собянин.

Тем временем москвичи уже обнаружили ресторан, где можно заказать популярный фастфуд. Он находится у метро "Белорусская". Еду в нем продают только с доставкой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.