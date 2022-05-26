Собянин заявил, что МЦД-5 может пройти через центр Москвы под землей

Часть МЦД-5 между Ярославским и Павелецким направлениями может пройти под землей, заявил Сергей Собянин.

Новой мощной волны коронавирусной инфекции ожидать не стоит. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

Повышенный уровень погодной опасности из-за грозы объявили в Москве до вечера 27 мая.