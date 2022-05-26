Собянин заявил, что власти не будут выпускать старые модели автомобиля "Москвич"

Сергей Собянин опроверг слухи о том, что на возрожденном заводе "Москвич" будут производить машины старых моделей. Об этом он сообщил, выступая перед участниками суперфинала конкурса управленцев "Лидеры России".

Завод на Волгоградском проспекте, по словам главы города, займется только современным автопромом. В перспективе речь идет о модных электрокарах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

