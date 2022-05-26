Собянин заявил, что МЦД-5 может пройти через центр Москвы под землей

МЦД-5 может пройти через центр столицы под землей. Об этом сообщил Сергей Собянин, выступая перед участниками суперфинала конкурса управленцев "Лидеры России".

Речь идет о маршруте между Ярославским и Павелецким направлениями. Мэр рассказал и о других диаметрах. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.