Собянин поручил продолжить тестирование беременных на аномалии развития плода

В Москве выделили еще два гранта на развитие современных методов ранней диагностики заболеваний. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Речь идет о неинвазивном тестировании беременных. Это безопасный способ определить патологии плода еще на раннем сроке. Делается он на основе анализа крови. Точность результата – 99%. В Москве при наличии факторов риска пройти это исследование можно бесплатно по ОМС, имея направление врача.

За счет гранта будут внедрять и другие методы молекулярно-генетических исследований, который помогут подтвердить диагноз плода за 2–3 дня. Также Сергей Собянин поручил продолжить разработку системы лечения пациентов с риском наследственной онкологии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.