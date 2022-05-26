Собянин увеличил льготы для инвесторов, создающих рабочие места в более сжатые сроки

Правительство Москвы увеличило льготы для инвесторов, которые создают новые рабочие места в более короткие сроки. Постановление подписал Сергей Собянин.

Речь идет о тех, кто строит промышленные и офисные помещения, а также здания, которые будут использовать в областях науки, образования, здравоохранения и социальной сфере.

Теперь для инвесторов снизят платежи за изменения вида разрешенного использования земель, если речь идет о жилищном строительстве. Также они смогут взять на себя обязательства по возведению объектов, где потом создадут рабочие места в более короткие сроки.

Например, сократят время от года до полугода. За это размер платежей снизят дополнительно на 5%. И на 10% – при ускорении на срок более года. В настоящий момент, по данным мэрии, одобрены проекты с инвестициями свыше 85 миллиардов рублей, что позволит создать порядка 30 тысяч рабочих мест.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.