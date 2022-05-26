Собянин поздравил столичных бизнесменов с Днем российского предпринимательства

Сергей Собянин поздравил московских предпринимателей с профессиональным праздником.

Мэр также рассказал о поддержке столичного бизнеса.

По словам Собянина, принято несколько пакетов антикризисных мер, выделены большие средства в федеральном и городском бюджетах. Основные акценты – на сохранении рабочих мест, импортозамещении, инновациях.

Льготные кредиты выдаются бизнесу по ставке ниже, чем ставка рефинансирования. В данный момент, например, до 9% снижена ставка по льготным кредитам для предприятий промышленности и строительства. Также можно получить грант на создание импортозамещающего производства и тестирование инноваций. Доступны и налоговые льготы.

Кроме того, столичные власти находятся в постоянном диалоге с бизнес-сообществом и готовы помогать в обучении. Как подчеркнул мэр, вопреки санкциям и ограничениям, Москва будет по-прежнему развиваться. Не в последнюю очередь благодаря московским предпринимателям и их сотрудникам.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.