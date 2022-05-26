Собянин рассказал о компенсации части штрафов за нарушение ковидных ограничений

Столичные власти объявили ковидную амнистию. С 1 июня неоплаченные штрафы за нарушение ограничений отменят, а за оплаченные – вернут деньги.

В общей сложности москвичам возвратят более 13,5 миллиардов рублей. Кто и как сможет получить субсидию?



Подробности – в эфире телеканала Москва 24.